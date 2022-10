Actions à l'aéroport de Charleroi : Ryanair va proposer un vol alternatif ou un remboursement aux passagers touchés

Ryanair va proposer un vol alternatif ou un remboursement aux passagers qui avaient un vol prévu ces lundi et mardi à l'aéroport de Charleroi et qui n'ont pas été en mesure de se présenter à la porte d'embarquement (un 'no show') en raison des actions de grève du personnel de sécurité. C'est ce qu'a indiqué et salué mardi soir Test Achats, qui avait interpellé la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts. Dans la foulée des perturbations à BSCA de lundi et mardi, Test Achats avait rapidement interpellé Ryanair, qui assure la plus grande partie des vols au départ de Charleroi, en demandant quelles solutions la compagnie envisageait de proposer aux passagers. Elle l'avait encouragée à faire preuve de pragmatisme en proposant des solutions à ses clients, même si l'entreprise n'est réglementairement pas tenue de les rembourser si leur vol n'est pas annulé.

Selon une réponse apportée mardi après-midi par Ryanair à Test Achats, toutes les personnes qui ont eu un 'no show' vont recevoir un e-mail d'annulation de leur vol, ce qui leur ouvre la porte à la réservation d'un vol alternatif ou à un remboursement. "Ryanair fait comme si les vols avaient été annulés", résume Julie Frère, porte-parole de Test Achats, qui salue cette décision.

En agissant de la sorte, le transporteur irlandais à bas coûts va donc au-delà de son obligation légale et de ce qui est prévu par le droit européen, explique-t-elle.

Test Achats prévient cependant qu'elle se montrera attentive et s'assurera en pratique que cet engagement sera respecté.