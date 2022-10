Agfa-Gevaert décroche pour la seconde fois le prix de l'innovation industrielle

Afga-Gevaert a été distinguée pour sa nouvelle technologie membranaire qui rend la production d'hydrogène vert plus efficace et moins coûteuse.

Le groupe d'imagerie et de chimie Agfa-Gevaert a remporté l'Essenscia Innovation Award 2022, qui lui a été remis mardi soir par la princesse Astrid et le Premier ministre Alexander De Croo. C'est déjà la seconde fois en cinq éditions qu'il décroche ce prix de l'innovation industrielle en Belgique. Afga-Gevaert a été distinguée pour sa nouvelle technologie membranaire qui rend la production d'hydrogène vert plus efficace et moins coûteuse, précise Essenscia, la fédération de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie. Grâce à 'Zirfon', les membranes de séparation plus fines peuvent produire jusqu'à quatre fois plus d'hydrogène que les membranes classiques, et leur durée de vie est plus longue.

D'après le renommé Fraunhofer Institute, ces membranes constituent la technologie la plus rentable pour la production d'hydrogène vert par électrolyse alcaline, appuie Essenscia, selon qui cette innovation peut contribuer largement au développement de l'économie mondiale de l'hydrogène.

Afga-Gevaert travaille sur cette innovation depuis 2006 et tant la recherche et le développement que la production sont réalisées en interne. "Le savoir-faire est donc solidement ancré dans notre pays et s'appuie sur l'expertise que l'entreprise a acquise depuis de nombreuses années dans le domaine des films spéciaux, des techniques de moulage et de la chimie", souligne la fédération.

La chimie, championne de l'innovation

Il s'agit du second Essenscia Innovation Award en cinq éditions pour l'entreprise basée à Mortsel, en province d'Anvers. Les lauréats des précédentes éditions sont en effet BASF/Emulco, Agfa-Gevaert, GSK et Mithra.

Les autres finalistes de ce prix de l'innovation, accompagné d'un chèque de 30.000 euros, étaient le groupe pharmaceutique GSK (avec son premier et unique vaccin au monde contre la malaria, produit à Rixensart), le consortium Power to Methanol (qui travaille sur un processus de production plus durable du méthanol dans le port d'Anvers), la start-up wallonne Quantoom Biosciences (une filiale de la société de biotechnologie Univercells qui a conçu une plateforme de production automatisée pour le développement et la commercialisation de vaccins et thérapies basés sur la technologie de l'ARN messager) et Soudal (qui a mis au point une colle de montage durable à partir de matières premières recyclées, avec les mêmes performances et au même prix que sa variante traditionnelle).

"Avec un record de 982 demandes de brevets en 2021, soit près de quatre inventions par jour ouvrable, et 5,5 milliards d'euros de dépenses en recherche et développement, soit environ 15 millions d'euros par jour, le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie reste le champion incontesté de l'innovation dans notre pays", a insisté Yves Verschueren, administrateur délégué d'Essenscia, qui a appelé le gouvernement fédéral à continuer de soutenir pleinement l'innovation.