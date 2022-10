Des passagers tentent de forcer les portes du pré-check de l'aéroport de Charleroi

La situation serait encore plus tendue ce mardi, selon les syndicats.

Mardi aux alentours de 5h00, certains passagers ont tenté de forcer les portes donnant accès au pré-check de l'aéroport de Charleroi, ont rapporté plusieurs permanents syndicaux alors que le personnel de Security Masters a décidé de reconduire le mouvement de grève contre la décision de BSCA Security. Depuis lors, la police est semble-t-il présente avec des renforts sur place, ont indiqué les syndicats, qui ont précisé par ailleurs que la situation restait très tendue. "Elle est peut-être même plus tendue que lundi", a indiqué Aïcha Sayah, permanente CSC.

Selon les syndicats, le personnel de Security Masters s'est présenté mardi matin à l'aéroport avant d'indiquer qu'il ne prenait pas son service et de rentrer chez lui. "Les travailleurs ne participent pas à des blocages physiques avec des piquets comme je l'ai parfois entendu", a indiqué à ce sujet Kevin Peeters, permanent FGTB. Les syndicats n'ont, mardi matin, toujours pas été contactés par la direction de BSCA Security. Lundi soir, ils ont indiqué avoir entrepris les démarches pour pouvoir être reçus par le ministre wallon des Aéroports Adrien Dolimont.

À l’origine du mécontentement du personnel de Security Masters figure la décision des responsables de BSCA Security de scinder le lot 1 de sécurité (filtrage des passagers) entre deux prestataires et de lancer récemment un appel d’offres en ce sens. Il s’oppose à cette scission du lot, y voyant une mise en concurrence qui pourrait peser sur les conditions de travail et de rémunération des travailleurs et introduire, le cas échéant, des différences de traitement entre les effectifs des deux prestataires attendus.