Le groupe informatique NRB veut créer plus de 100 emplois d'ici cinq ans à Charleroi

Le groupe informatique NRB a décidé de s'implanter à Charleroi et ambitionne de créer dans la métropole sambrienne plus de 100 emplois dans les cinq prochaines années, a-t-il annoncé mardi. NRB et la filiale Afelio ont noué des partenariats avec le Forem et Technofutur pour encourager la formation et la remise à l'emploi de personnes peu qualifiées. Le projet, qui a vocation d'être pérenne, concerne d'ores et déjà 10 personnes. Installé depuis peu au cœur de l'écosystème d'A6K, situé dans l'ancien tri postal, à deux pas de la gare de Charleroi-Sud, le groupe a initié des partenariats avec le Forem, Technofutur, l'ULB et B-Code "pour encourager la formation digitale des jeunes demandeurs d'emploi."

"Le groupe NRB veut participer à la relance économique de la région et est convaincu de l'importance du rôle des entreprises et des autorités publiques pour renforcer la confiance des citoyens dans le numérique. S'implanter à Charleroi signifie pour nos clients de pouvoir compter sur un acteur local qui connaît leur écosystème, tout en ayant une dimension et un savoir-faire international. C'est ce que nous souhaitons offrir aux entreprises et aux habitants de Charleroi", explique le CEO du groupe NRB, Pascal Laffineur, cité dans un communiqué.

NRB est en pleine croissance, réalisée notamment à coups d'acquisitions. Le groupe liégeois a décroché une partie du spectre 5G lors de la mise aux enchères, aux côtés du flamand Citymesh Mobile ainsi que des trois opérateurs nationaux Orange Belgium, Proximus et Telenet. NRB veut doubler son chiffre d'affaires dans les deux à trois ans, avec notamment comme secteurs cibles les sciences du vivant, les soins de santé et l'industrie. En 2021, NRB a réalisé un chiffre d'affaires de 502 millions d'euros.