Pagaille à l'aéroport de Charleroi, les passagers ratent leur vol: "j'avais prévu un city-trip à Milan, j'ai vu les portes se fermer devant moi avec l'avion sur le tarmac"

C'est le chaos à nouveau à Brussels South Charleroi Airport (BSCA) ce mardi matin, en raison d'une grève du personnel de sécurité. La police n'a pas pris la décision de bloquer la circulation aux ronds-points cette fois-ci, mais devant le "pré-check" (contrôle aléatoire pour accéder aux terminaux), la foule s'agglutine : les passagers n'entrent qu'au compte-goutte, devant attendre dehors, debout, entourés de gens, pour espérer entrer dans l'aéroport. Via une porte dérobée, des agents de la police fédérale des aéroports font entrer des femmes enceintes, des bébés et des personnes à mobilité réduite. A côté dans la foule, le ton monte et on entend parfois des cris d'exaspération ou de protestation au plus le temps passe.

©van Kasteel

Sauf qu'une fois le "pré-check" passé, c'est toujours aussi compliqué: le check-in, pour enregistrer son billet et ses bagages, tourne à plein régime, mais c'est à côté pour accéder aux contrôles "passagers" que ça bloque : les quelque 400 agents de Security Masters, qui s'occupent habituellement du dernier contrôle avant d'embarquer, sont en grève. Ce mardi matin comme le jour précédent, ils sont venus à leur postes et sont rentrés chez eux en protestation. Un préavis avait été déposé le 3 octobre, et aucun accord n'a pu être trouvé avec la direction.

Dans les files, des gens fébriles - leur avion part dans quelques minutes - d'autres plus à l'aise qui espèrent encore pouvoir embarquer à temps. Dans les hauts-parleurs, une voix clame : "Si votre avion part dans moins d'une heure et que vous attendez dans les files, rentrez chez vous et prenez contact avec votre compagnie aérienne."

©van Kasteel

Des pleurs, des malaises, des gens qui poussent

"Il y a pas mal de pleurs, j'ai même vu des gens faire des malaises", explique Lia, une Hollandaise qui a fait quatre heure de route hier soir pour dormir à l'hôtel et attraper son vol, pour un city-trip à Milan avec son fils Sem. Elle est arrivée à 4h du matin, à 6h30 son avion est parti. Sans elle. "Je trouve la situation injuste. Je respecte la grève, mais j'ai tout fait pour être à temps mais je n'ai pas réussi à entrer dans l'aéroport. Il est 11 heures du matin, et Ryanair n'a pas ouvert son guichet, je ne sais pas si je peux avoir un autre vol plus tard, je ne sais pas si je serais remboursée. C'est aussi beaucoup d'argent avec le trajet, l'hôtel, les billets d'avion... On va reprendre la voiture, regarder si on peut quelqu'un part depuis Zaventem ou bien se diriger vers Paris pour quand même faire un truc chouette en famille." Elle a les larmes aux yeux. "On était devant les portes, dans la files, quand elles se sont fermées. Notre avion était encore sur le tarmac, on le voyait par les vitres..."

©van Kasteel

Plus loin, Antonin, a raté son avion vers Marseille: "Je vais voir comment me faire rembourser", dit-il un peu désabusé. Son avion est parti sans lui pendant qu'il essayait d'entrer dans l'aéroport. Il a appris la nouvelle en arrivant dans le terminal, au check-in. "J'ai reçu un SMS de Ryanair qui me demandait d'être à l'aéroport au moins deux heures à l'avance. J'ai suivi cette consigne et j'ai été coincé dans la file pour la sécurité J'y ai passé presque les deux heures. Quand j'ai réussi à rentrer dans l'enceinte de l'aéroport il ne restait plus que 10 minutes. Je n'ai donc pas pu embarquer. Maintenant je dois retourner chez moi à Bruxelles."

©NGOM

Dans le terminal, on a aussi rencontré une femme qui attendait son mari. Ils ont été séparés dans la foule dehors. Elle a pu rentrer mais il a fallu deux heures à son mari pour la rejoindre. Heureusement, ils ont apparemment pu prendre leur avion, quand on les a vu disparaître pour le contrôle de sécurité. "On est arrivés à 8 heures du matin, notre vol part à 13 heures. Et ça a failli être trop juste", disent-ils.

"Les agents de Security Masters en ont marre"

La grogne concerne une décision de l'aéroport de scinder leur équipe en confiant la mission "sécurité" à deux employeurs plutôt qu'un, leur faisant craindre une même mission "à deux vitesses", avec un impact - non sur la rémunération qui est barémisée - mais sur les conditions de travail, les avantages extra-légaux, etc. "Ca ne s'est jamais vu ailleurs, confier la même mission à deux employeurs. Aujourd'hui des gens qui sont dans la même équipe seront demain employés par deux employeurs différents, les uns avec des remboursements kilométriques, les autres avec des chèques-repas, ça montera les travailleurs les uns contre les autres sans raison, parce que c'est justement, cette vaste équipe soudée, une des seules choses qui fonctionne super bien aujourd'hui, alors que nos machines sont vétustes, nos locaux trop petits, etc. Les travailleurs en ont marre et ont débrayé", nous dit-on du côté du front commun syndical représentant les travailleurs. Des agents de Protection Unit, une entreprise habituellement sur d'autres missions, ont pris le relais pour contrôler les embarquements, mais le manque de bras empêche que ça tourne normalement.

La grève risque de se poursuivre mercredi, voire pour le reste de la semaine. La direction de l'aéroport n'a pas donné suite à nos demandes d'interview, mais Philippe Verdonck, le CEO, a déclaré à l'agence Belga: "TUI a déjà décidé de détourner une grande partie de ses vols vers Bruxelles. Et nous sommes en discussion avec d'autres compagnies aériennes comme Ryanair pour connaitre leurs plans. Certaines d'entre elles risquent d'annuler tous leurs vols dans les prochains jours."