Deliveroo confirme son départ des Pays-Bas : " Rester sur le marché néerlandais nécessiterait un niveau d'investissement disproportionné"

La plateforme de livraison d'alimentation britannique Deliveroo a confirmé mercredi son départ fin novembre des Pays-Bas, qui ne représentaient que 1 % de son chiffre d'affaires au premier semestre.

"Deliveroo a déterminé qu'atteindre et maintenir une position de premier plan sur le marché néerlandais nécessiterait un niveau d'investissement disproportionné avec des rendements potentiels à long terme très incertains" a déclaré Deliveroo. La décision "reflète la concentration disciplinée de la société sur la poursuite de la maximisation des retours sur investissement des ressources", a ajouté Deliveroo dans un communiqué, notant vouloir atteindre ses objectifs de rentabilité dans un "contexte économique difficile".

Pas d'incidence sur les prévisions annuelles

La société avait annoncé en août avoir entamé des consultations avec les employés et livreurs sur une proposition de mettre fin à ses opérations dans le pays européen, qui ne représentait au premier semestre que 1% de son chiffre d'affaires. Une indemnisation des livreurs a été convenue avec le syndicat néerlandais FNV, a précisé Deliveroo. Cette décision n'aura pas d'incidence sur les prévisions pour l'année entière précédemment communiquées concernant la croissance annuelle et la marge brute du groupe, selon Deliveroo.

Le dernier jour d'activité de la société aux Pays-Bas sera le 30 novembre 2022.

"Contexte de consommation difficile"

Le développement des livraisons à domicile a été favorisé par la pandémie de Covid-19, mais le phénomène s'est depuis tassé. Deliveroo avait creusé ses pertes au premier semestre à cause d'une envolée de ses coûts. Son fondateur et directeur général Will Shu avait observé que les consommateurs font face à des "freins" à leurs dépenses avec une inflation qui s'emballe dans de nombreux pays européens.

Le spécialiste de la livraison de repas Just Eat Takeaway a également indiqué mercredi dans ses résultats du troisième trimestre avoir subi une baisse de 11% des commandes par rapport à la même période l'année dernière, notant un "contexte de consommation probablement difficile en raison de l'environnement macro-économique".