La biotech wallonne Univercells lève 44 millions d'euros

Le fleuron flamand Imec se rapproche de la Wallonie : "Nous sommes plus connus dans la Silicon Valley qu’en Wallonie et à Bruxelles"

Le centre flamand en nanoélectronique et technologies numériques, Imec, est une référence au plan international. Il a développé une stratégie de création et de financement de spin-off et de start-up deeptech. L’Imec aimerait en faire profiter des jeunes pousses du Sud du pays.