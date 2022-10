La société immobilière WDP réalise une augmentation de capital de 300 millions d'euros

La société immobilière cotée WDP, spécialisée dans l'immobilier logistique, lance une augmentation de capital d'environ 300 millions d'euros par le biais WDP d'un placement privé accéléré auprès de certains investisseurs, notamment institutionnels, a-t-elle annoncé mercredi. L'argent frais doit permettre à WDP de financer la réalisation accélérée de sa stratégie "Energy as a Business", en plus de l'exécution du pipeline des projets immobiliers pré-loués, mais aussi de garder un bilan robuste et liquide, tout en ayant la capacité de répondre aux opportunités d'investissement.

La famille Jos De Pauw a exprimé son intention de déposer un ordre de 20 millions d'euros pour souscrire à de nouvelles actions dans le cadre de l'augmentation de capital. "Ainsi, l'actionnaire de référence historique renforce la confiance dans WDP et ses perspectives d'avenir", souligne l'entreprise dans un communiqué.