Le Belge Jean-Paul Servais devient président de l'organisation internationale des commissions de valeurs

Le Belge Jean-Paul Servais, président de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), a été élu nouveau président de l'OICV-IOSCO, l'organisation internationale des commissions de valeurs, annonce mercredi la FSMA, soulignant qu'il s'agit de la première fois qu'un Belge accède à la présidence de cette organisation. Jean-Paul Servais est élu pour un mandat de deux ans. Il était vice-président de l'organisation depuis 2016.

Créée en 1983, l'OICV-IOSCO regroupe plus de 130 autorités nationales, dont la FSMA, chargées de contrôler les marchés et produits financiers et de veiller au respect des règles de conduite, rappelle la FSMA. Ses membres contrôlent 95 % du secteur financier mondial.