Nescafé, Starbucks, KitKat, Purina...: Nestlé a fortement augmenté ses prix pour doper ses "ventes"

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé a publié mercredi des ventes (soit le chiffre d'affaires global) en hausse de 9,2% sur neuf mois, à 69,1 milliards de francs suisses (70,5 milliards d'euros) sur fond de nette augmentation des prix pour compenser l'inflation des coûts.

Les barres chocolatées KitKat, le café Nescafé, Starbucks ou Nespresso et les aliments pour animaux de compagnie Purina, parmi d'autres produits, sont en effet devenus nettement plus chers au supermarché, ce qui rapporte beaucoup plus à Nestlé. L'effet prix s'est chiffré à 7,5% pour la période allant de janvier à fin septembre, indique le groupe propriétaire des dosettes de café Nespresso, bouillons Maggi et confiseries Smarties dans un communiqué. Il affirme toutefois qu'il ne peut pas continuer à augmenter indéfiniment les prix car la demande diminuera à un moment donné. En Europe, l'entreprise a augmenté le prix de ses produits alimentaires de près de 6%, et de plus de 11% aux États-Unis.

L'apparition de nouveaux substituts de viande de Garden Gourmet a également stimulé les ventes au cours des neuf premiers mois de cette année. Le chiffre d'affaires des substituts de viande a ainsi augmenté de plus de 10%, tout comme celui des confiseries et de l'eau.

Au-delà des prévisions

La croissance organique de Nestlé, considérée comme un indicateur clé pour évaluer ses ventes hors effets de change et acquisitions ou cessions, s'est établie à 8,5%. Au troisième trimestre seul, elle a encore accéléré par rapport à la première moitié de l'année pour grimper à 9,3%.

Ces chiffres dépassent légèrement les prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui tablaient en moyenne sur 69 milliards de ventes et sur 8,3% de croissance organique.

"Nous avons enregistré une forte croissance organique tout en continuant à ajuster nos prix de manière responsable", a déclaré son directeur général, Mark Schneider, cité dans le communiqué."L'environnement économique est difficile et a une incidence sur le pouvoir d'achat de nombreuses personnes", a-t-il ajouté, expliquant que le groupe s'efforce "de maintenir des offres économiquement accessibles".

L'effet prix au cours des neuf derniers a été le plus marqué en Amérique du Nord, où il s'est chiffré à 11,1%, suivi par l'Amérique latine, en hausse de 10,5%. En Europe, il s'est monté à 5,7%.

Pour 2022, le groupe a ajusté son objectif de croissance organique à la hausse, disant s'attendre à ce qu'elle monte à 8%, alors qu'il l'avait déjà relevé aux alentours de 7 à 8% en juillet.