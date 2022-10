Nestlé gonfle son objectif de croissance malgré des volumes légèrement négatifs

Nestlé a relevé son objectif de croissance pour 2022 après un bond de son chiffre d'affaires sur neuf mois, dopé par les hausses de prix pour compenser l'inflation, mais les analystes s'inquiètent d'un impact sur les volumes, ce qui pesait sur le cours de Bourse.

Le géant suisse de l'alimentation, qui avait relevé son objectif de croissance organique en juillet aux environs de 7 à 8%, l'a encore ajusté un peu plus vers le haut, disant désormais s'attendre à ce qu'elle atteigne 8% sur l'ensemble de l'exercice après une nouvelle accélération au troisième trimestre à la suite d'importantes hausses de prix. Pour la période allant de janvier à fin septembre, son chiffre d'affaires s'est accru de 9,2%, à 69,1 milliards de francs suisses (70,5 milliards d'euros), indique le groupe propriétaire des dosettes de café Nespresso, bouillons Maggi et confiseries Smarties dans un communiqué. Sa croissance organique, que les analystes examinent de près afin d'évaluer ses ventes hors effets de changes et acquisitions, s'est rapprochée de niveaux qu'elle n'avait plus connus depuis la crise financière de 2008, grimpant à 8,5%. Au troisième trimestre seul, elle a encore accéléré par rapport à la première moitié de l'année, atteignant à 9,3%.

Les hausses de prix y ont contribué à hauteur de 7,5%. Le groupe a relevé ses tarifs pour compenser l'inflation de ses coûts, les hausses les plus marquées concernant l'Amérique du Nord, où ces augmentations ont contibué à 11,1% de sa croissance, suivi par l'Amérique latine, où l'effet s'est chiffré à 10,5%. En Europe, la hausse des prix a contribué à 5,7% de sa croissance. Ces chiffres sur neuf mois dépassent légèrement les prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui tablaient en moyenne sur 69 milliards de ventes et sur 8,3% de croissance organique.

Incidence sur le pouvoit d'achat

" L'environnement économique est difficile et a une incidence sur le pouvoir d'achat de nombreuses personnes ", a toutefois reconnu Mark Schneider, le directeur général de Nestlé, cité dans le communiqué, insistant sur le fait que groupe s'efforce " de maintenir des offres économiquement accessibles ".

Malgré ces chiffres élevés, l'action a démarré la séance en baisse, les analystes repérant déjà un impact sur les volumes en recalculant les chiffres pour le troisième trimestre. A 08H52 GMT, le titre regagnait un peu de terrain, progressant de 0,11% à 107,90 francs suisses, alors que le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, était légèrement orienté à la hausse, s'appréciant 0,02%.

Sa croissance pour le troisième trimestre est " légèrement " au dessus des attentes grâce aux hausses de prix, mais "la croissance interne réelle est toutefois modestement négative et inférieure au consensus ", ont relevé les analystes de Jeffferies dans un note de marché. Selon Andreas von Arx, analyste chez Baader Helvea, Nestlé reste toutefois " bien positionné " pour affronter un environnement difficile grâce à ses qualités défensives et la diversité de son portefeuille de produits, " même si les volumes sont devenus légèrement négatifs ". " Toutefois, avec des volumes négatifs, nous n'exclurions pas que les prévisions pour 2023 deviennent un brin plus conservatrices ", a-t-il soupesé dans un commentaire boursier.

Acquisition dans le café

Dans une note, Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel, a pour sa part souligné que le groupe s'est nettement renforcé dans des catégories de produits en forte croissance au cours des cinq dernières années mais aussi procédé à une " réorganisation de ses produits abordables ", lui fournissant " les ingrédients " pour " naviguer au travers de cet environnement difficile ".

Le groupe suisse, qui avait notamment mis l'accent sur le café pour relancer sa croissance, a annoncé dans un communiqué séparé le rachat en auprès du géant américain Starbucks de la marque Seattle's Best Coffee sans toutefois divulguer le montant de la transaction.

Cette acquisition auprès de Starbucks, dont Nestlé commercialise des dosettes en supermarchés, doit lui permettre de se renforcer en Amérique du Nord.