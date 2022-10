Sanofi va investir 120 millions d'euros dans la production de biomédicaments sur son site de Geel

Au total, le géant pharmaceutique français a investi plus d'un milliard d'euros à Geel en l'espace de 20 ans.

Sanofi va investir 120 millions d'euros sur son site de production de biomédicaments de Geel (province d'Anvers), y a annoncé l'entreprise pharmaceutique française.

Cet investissement servira à la construction d'une nouvelle ligne de production d'un biomédicament pour le traitement de l'hémophilie. Il offrira au site anversois "le rôle unique de plateforme de lancement capable de produire des biomédicaments complexes pour une série de maladies immunitaires et rares". Geel joue en effet un rôle important dans la production et l'approvisionnement de biomédicaments complexes destinés au traitement de troubles du système immunitaire et de maladies rares, explique Sanofi. L'usine est d'ailleurs l'un de ses quatre principaux sites de production biotechnologique dans le monde.

Des anticorps monoclonaux y sont actuellement produits pour le traitement de maladies immunitaires telles que la dermatite atopique ou l'eczéma et l'asthme sévères. Le site produit également une enzymothérapie substitutive pour une maladie musculaire rare et parfois mortelle.

"Notre expertise et notre réputation ont fait en sorte que des investissements importants viennent à Geel", s'est félicité le directeur du site flamand, Julien Moindrot. "Le soutien de la Flandre - quatre millions d'euros - a également joué un rôle important dans la décision de poursuivre l'expansion de notre infrastructure et de lancer la production d'un nouveau médicament ici."Jan Jambon, le ministre-président flamand, était d'ailleurs présent sur place mercredi pour le lancement des travaux. "Nous travaillons en étroite collaboration avec le secteur pour attirer les investissements", a-t-il abondé. "La Flandre reste donc une location de premier plan pour les activités biotechnologiques de classe mondiale."

Ouvert en 2001, le site de Geel emploie environ 800 personnes. En 20 ans, l'entreprise pharmaceutique française y a injecté 1,1 milliard d'euros.

Sanofi exploite trois autres sites en Belgique: à Diegem (service commercial), Bruxelles (bureau européen) et Gand (anciennement Ablynx, où l'on fait de la recherche et du développement). L'entreprise emploie au total près de 1 600 personnes.