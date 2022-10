Brussels Airport attend un million de passagers pendant les vacances d'automne

Brussels Airport attend environ un million de passagers pendant les vacances scolaires d'automne, qui commencent ce vendredi dans l'enseignement francophone et vendredi prochain en Flandre. Ces 21 et 28 octobre devraient d'ailleurs être les jours de départ les plus chargés, indique jeudi l'exploitant de l'aéroport de Zaventem, qui devra dorénavant s'adapter à ces vacances différenciées entre le nord et le sud du pays.

D'après l'aéroport, les heures de pointe seront probablement plus étalées que les années précédentes. Les personnes ayant des enfants dans des écoles francophones qui voyagent pendant la première semaine de vacances reviendront pour la plupart lorsque les Flamands s'envoleront à leur tour. Certains opteront également pour des séjours de 15 jours.

Un million de passagers

"Nous attendons environ un million de passagers sur une période de 17 jours (du vendredi 21 octobre au dimanche 6 novembre)", a indiqué Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de Brussels Airport. L'année dernière, il y avait eu 430.000 voyageurs sur une période de 10 jours (des vacances d'automne avec un week-end prolongé). La différence de durée rend la comparaison difficile, et, en outre, la pandémie de coronavirus de l'année dernière avait également pesé plus lourdement sur les chiffres.

L'aéroport de Zaventem se dit en tous les cas prêt, jeudi, pour la saison d'hiver, avec un mélange de destinations soleil, villes et ski. La ville autrichienne de Salzbourg fait partie des nouvelles venues dans l'offre, et Air Belgium propose des vols vers l'Afrique du Sud (Johannesburg et Le Cap) depuis septembre.

Pour entrer de plain-pied dans la saison touristique hivernale, Brussels Airport plongera les passagers dans l'ambiance bien belge des bandes dessinées. Jusqu'à mi-novembre, les petits et grands enfants pourront télécharger des bandes dessinées et se prendre en photo avec les héros de bandes dessinées tels que Bob et Bobette ou les Schtroumpfs.