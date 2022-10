Des ventes décevantes poussent Adidas à émettre un nouvel avertissement sur les bénéfices

En plus des coûts engendrés par son retrait de Russie, la marque de sport allemande est confrontée à une baisse des ventes dans les pays occidentaux.

Adidas a lancé un nouvel avertissement sur les bénéfices jeudi. Les ventes en Chine ne vont pas aussi bien que prévu et la demande d'articles de sport dans les pays occidentaux a également été décevante récemment. Dans le même temps, la marque de sport allemande a des coûts supplémentaires en raison de son retrait de la Russie.

Adidas part désormais d'une marge bénéficiaire de 4 %. Auparavant, une marge de 7 % était encore attendue. En outre, les ventes ne devraient augmenter que d'environ 5 % cette année. Adidas comptait auparavant sur une croissance des ventes de près de 10 %.

La société avait également émis un avertissement sur les bénéfices en juillet, le marché chinois s'étant révélé plus faible que prévu. Il y a quelques années, le pays était le plus grand marché de croissance de la marque, mais les boycotts des consommateurs et la répression des coronaires n'ont pas aidé les ventes dans ce pays.

En Occident, l'inflation galopante est le plus gros problème. Le pouvoir d'achat des consommateurs est en baisse et les gens réduisent donc leurs achats de vêtements de sport ou de chaussures de sport.