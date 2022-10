Inno renoue avec la rentabilité

La chaîne de grands magasins Inno a clôturé son exercice fin septembre avec un résultat net positif, annonce-t-elle jeudi. Le détaillant est à nouveau rentable après plusieurs années difficiles et s'attend à une croissance "considérable".

Inno clôturera son exercice avec un ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) positif de plus de 10 millions d'euros, alors qu'il était négatif de 10,1 millions en 2020. Pour l'exercice qui vient d'être entamé, la chaîne de grands magasins prévoit une hausse du chiffre d'affaires qui peut atteindre les 314 millions d'euros et les 326 millions l'année suivante.

Changement de stratégie

Pour inverser la tendance négative après plusieurs années compliquées, Inno explique avoir adopté une nouvelle stratégie fin 2019 avec le choix de "jouer la carte belge à 100%", indépendamment du propriétaire allemand Galeria Karstadt Kaufhof.

"Lorsque l'épidémie de coronavirus a fait son apparition, nous avions lancé 21 projets stratégiques et nous avons réussi à les mettre en oeuvre de manière cohérente", explique le CEO Armin Devender. "Nous n'avons jamais interrompu nos investissements dans l'avenir, et nous en récoltons les fruits aujourd'hui."

La chaîne prévoit une croissance du chiffre d'affaires pouvant atteindre 350 millions d'euros pour les cinq prochaines années grâce à la vente en ligne et au choix pour le luxe premium.