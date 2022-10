Le fabricant d'huile de palme Sipef en route pour réaliser une année record en 2022

Sipef a augmenté de 11,7 % la production d'huile de palme au troisième trimestre, en comparaison avec l'année dernière, notamment grâce à des conditions météorologiques favorables pour les fruits de palme. Lors des neuf premiers mois de l'année, la production a augmenté de 3,7 % et le groupe prévoit une hausse de plus de 4% pour l'ensemble de l'année 2022.

Les prix de l'huile de palme restent par ailleurs à des niveaux historiquement élevés, malgré la forte baisse des marchés internationaux.

Selon les prévisions de Sipef, les résultats annuels devraient dépasser la barre historique des 100 millions de dollars.

Outre l'huile de palme, le groupe est également actif dans les plantations de caoutchouc et de bananes en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Côte d'Ivoire. L'entreprise a plus de cent ans.