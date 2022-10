BeCommerce Awards : "Le développement durable est essentiel pour le commerce électronique"

La fédération belge du commerce en ligne a remis, le 20 octobre dernier, les BeCommerce Awards. Ces prix récompensent, dans plusieurs catégories, les entreprises et start-up qui se consacrent au commerce électronique.

Le concours s’adresse à "toutes les boutiques en ligne qui vendent des produits et/ou des services sur le marché belge par le biais d’activités de commerce électronique, ainsi que les fournisseurs actifs dans le secteur du commerce électronique", que les entreprises soient membres ou non de la fédération BeCommerce.

Critère commun : développer un projet de développement durable

Les entreprises candidates pouvaient se distinguer dans dix catégories : start-up, parcours du consommateur, innovation, utilisation de plusieurs canaux, publicité, campagne de marketing, plateforme, paiement, logistique et développement durable. Elles pouvaient également recevoir le prix du public et le prix du jury. Le prix "BeCommerce 2022" a été décerné à l’entreprise Bijenkorf.be, plateforme de prêt-à-porter. Cette dernière a été récompensée pour la place centrale qu'elle accorde au client dans chacune de ses transactions. Pour cette enseigne, "le client est roi" n'est pas qu'une expression.

Cette année, un critère était déterminant : “La durabilité est essentielle. C’est pourquoi nous avons évidemment créé une catégorie distincte pour cela depuis quelques années. Mais ce qui nous a vraiment frappés cette année, c’est que le jury attache une énorme importance à une histoire de durabilité claire derrière l’entreprise. Dans le même temps, nous constatons également l’importance croissante de l’e-commerce B2B”, analyse Sofie Geeroms de BeCommerce.

RAJA Belgique reçoit le prix du développement durable

L’entreprise la plus investie dans le développement durable, qui a reçu le prix de cette catégorie particulière, est RAJA Belgique. "En tant que spécialiste européen de la distribution d’emballages, de fournitures de bureau et d’équipements d’entrepôt", la société propose "des solutions innovantes et des alternatives écologiques pour faire des affaires de manière durable."

En effet, le Groupe RAJA se présente comme "le leader européen de la distribution de fournitures et d’équipements pour les entreprises. Présent dans 19 pays avec 26 sociétés, le groupe propose la plus grande offre d’emballages en Europe ainsi qu’une gamme complète de fournitures et mobilier de bureau, d’équipements industriels, de produits d’hygiène, d’entretien et d’équipements de protection individuelle." L’entreprise s’est également engagée à respecter plusieurs objectifs durables en participant à plusieurs projets européens du Green Deal, par exemple.