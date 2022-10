Elia Group impliquée dans un projet éolien offshore aux Etats-Unis

Elia Group et l'entreprise d'utilité publique américaine PPL Corporation ont annoncé avoir conclu un accord visant à développer des solutions de transport pour intégrer la future capacité éolienne offshore au réseau terrestre de la Nouvelle-Angleterre (États-Unis).

Pour ce projet, les deux entreprises vont opérer via leur filiale respective WindGrid et PPL TransLink LLC. Un Memorandum of Understanding a été signé dans le cadre de cette collaboration.

"PPL et Elia Group partagent toutes deux les mêmes vision et ouverture d'esprit quant aux solutions innovantes de transport offshore. En unissant nos compétences complémentaires et en nous basant sur l'expérience engrangée par Elia Group en Europe, nous voulons mener ce développement offshore dans l'intérêt de la communauté", a commenté Chris Peeters, CEO d'Elia Group.

Elia Group se présente comme un acteur majeur du transport d'électricité offshore. À travers ses filiales en Belgique (Elia) et en Allemagne (50Hertz), l'entreprise a relié 14 parcs éoliens (3 500MW d'ici fin 2022) à son réseau terrestre et exploite actuellement trois interconnexions câblées HVDC sous-marines.

Quant à la société PPL Corporation, elle a investi plus de 9 milliards de dollars dans l'infrastructure de transport américaine au cours de la dernière décennie.