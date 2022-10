La société néerlandaise d'électronique, Philips, va supprimer 4.000 emplois dans le monde, a-t-elle annoncé lundi en marge de la présentation de ses résultats du troisième trimestre. L'opération lui coûtera 300 millions d'euros, mais est estimée nécessaire vu la persistance de mauvais résultats financiers.

Les résultats de l'entreprise étaient inférieurs aux attentes des analyses ces cinq derniers trimestres.

1,3 milliard d'euros en pertes et profits

Mi-octobre, la société néerlandaise de technologie médicale Philips avait passé 1,3 milliard d'euros en pertes et profits pour l'unité commerciale responsable des appareils pour l'apnée du sommeil, dont des millions doivent être rappelés. Philips a également indiqué que l'entreprise continue de souffrir de pénuries de pièces. Les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement sont plus graves que prévu et les ventes du troisième trimestre seront inférieures d'environ 5 % à celles de la même période de l'année dernière.