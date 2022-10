Solvay s'attend à une croissance de 28% par rapport à l'année dernière : un record

S'attendant à un nouveau trimestre record, le géant chimique Solvay a décidé de relever à nouveau ses prévisions pour l'année, annonce-t-il lundi. L'entreprise s'attend désormais à une croissance de 28% par rapport à l'année dernière, contre une estimation comprise entre 14 et 18% en juillet dernier.

3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Sur base de données préliminaires non auditées, Solvay s'attend à un chiffre d'affaires et un EBITDA (bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) records au troisième trimestre. La société s'attend à un chiffre d'affaires net de 3,6 milliards d'euros, pour un EBITDA sous-jacent d'environ 900 millions d'euros, "ce qui est nettement supérieur aux estimations précédentes"

Les résultats audités seront présentés le 3 novembre.