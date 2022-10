Accueil Economie Entreprises & Start-up Univercells s’associe à l’Institut Pasteur de Dakar Le projet vise le développement d’un vaccin contre la rougeole et la rubéole fabriqué au Sénégal. Raphaël Meulders Journaliste service Economie La production du vaccin sera transférée à l'installation de Madjha, près de Dakar. ©BELGA

L'Institut Pasteur de Dakar va lancer un nouveau programme visant à faire progresser le développement d'un vaccin contre la rougeole et la rubéole et qui sera fabriqué au Sénégal. En association avec les entreprises Batavia Biosciences et la biotech...