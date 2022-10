La compagnie aérienne irlandaise Ryanair, qui a bénéficié de la forte reprise du transport aérien cet été, table sur une poursuite de sa croissance dans les prochains mois, malgré l'inflation et les craintes de récession en Europe, a estimé mardi à Lisbonne son patron Michael O'Leary.

"Les récessions liées à l'inflation sont très bonnes" pour la croissance de Ryanair, a jugé M. O'Leary lors d'une conférence de presse organisée à Lisbonne pour marquer le 20e anniversaire de la présence du transporteur à bas coûts au Portugal. "Les gens n'arrêtent pas de voyager (...). Ils deviennent plus sensibles aux prix".

A l'instar d'autres compagnies low cost, Ryanair a profité cet été de la reprise extrêmement soutenue du trafic aérien, après la crise sanitaire et les restrictions aux déplacements dues à la pandémie de Covid-19.

Au Portugal, la compagnie irlandaise prévoit de transporter "15 millions de passagers par an au cours des cinq prochaines années", contre un peu plus de 10 millions en 2019 et 3,3 millions en 2020, en pleine crise sanitaire, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Création d'emplois

Le transporteur à bas coûts, actuellement présent dans six aéroports portugais, prévoit également de créer d'ici à 2027 quelque 600 nouveaux emplois à destination des pilotes, des ingénieurs ou encore du personnel de cabine.

Afin de continuer à proposer des prix attractifs en pleine flambée des cours du pétrole et du carburant, la compagnie affirme avoir couvert ses achats de kérosène "jusqu'à la fin du mois de mars" à "environ 64 dollars le baril de pétrole", contre plus de 100 euros pour la plupart de ses concurrents, a précisé M. O'Leary.