Un troisième trimestre "fort" pour Randstad malgré la situation économique défavorable

En Belgique et au Luxembourg, le chiffre d'affaires est resté stable.

La société néerlandaise d'intérim Randstad a connu un troisième trimestre financier solide, affirme-t-elle mardi, malgré une détérioration des conditions économiques. L'entreprise a engrangé un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros, en hausse de 12% par rapport au troisième trimestre de 2021.

Les Pays-Bas se retrouvent à la traîne, avec une petite hausse du chiffre d'affaires d'1%, ce qui était déjà le cas au trimestre précédent.

Bénéfice net en hausse de 16%

En Belgique et au Luxembourg, le chiffre d'affaires est resté stable, peut-on lire dans le communiqué financier. Les deux pays ont enregistré ensemble un chiffre d'affaires de 437 millions d'euros, contre 432 millions un an auparavant. L'Ebita (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a diminué de 25 millions à 20 millions d'euros.

Le bénéfice net de l'ensemble du groupe a grimpé de 16% à 230 millions d'euros, signale encore Randstad. "Bien que nous constations une légère baisse de l'activité de nos clients, la demande est restée solide" au troisième trimestre, a commenté le CEO de Randstad, Sander van 't Noordende, dans un communiqué.

Randstad a notamment profité, ces trois derniers mois, de la force du dollar. Sans cet effet de change favorable, le chiffre d'affaires total aurait augmenté de 7%, ce qui reste supérieur aux attentes des analystes.