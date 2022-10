Ford arrête la production de la Fiesta après plus de 45 ans d'existence

Le constructeur automobile américain arrêtera la production de son modèle compact Fiesta l'année prochaine, après plus de 45 ans. Ford Europe l'a confirmé sur Twitter ce mercredi. Le constructeur automobile affirme qu'il intensifie ses efforts pour électrifier entièrement ses voitures particulières d'ici 2030. La production de la Fiesta à Cologne, en Allemagne, prendra fin à la fin du mois de juin 2023.

Ford continue donc de procéder à de nouvelles coupes dans sa gamme européenne. De même, la Mondeo de taille moyenne n'est plus commercialisée et la production de la Focus compacte de taille moyenne prendra fin en 2025. La production du S-MAX et du Galaxy cessera également l'année prochaine.

Ford a présenté la Fiesta en 1976 comme un nouveau modèle de la classe compacte. La voiture en était déjà à sa septième génération, construite depuis 2017.