Mercedes-Benz double ses bénéfices

Le constructeur allemand de voitures de luxe Mercedes-Benz a enregistré une nette augmentation de ses ventes au cours du troisième trimestre de cette année, et ses bénéfices ont doublé pour atteindre 4 milliards d'euros. Malgré la situation économique incertaine, le constructeur automobile peut continuer à compter sur des prix de vente élevés. La société a une nouvelle fois relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Le chiffre d'affaires a augmenté au troisième trimestre grâce à l'augmentation des ventes, une part plus importante de voitures plus chères et un bon maintien des prix. Les ventes ont augmenté de 19 % pour atteindre 37,7 milliards d'euros.