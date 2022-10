La Fédération des entreprises de Belgique a un nouveau président

L’actuel président de la Fédération des entreprises de Belgique Bart De Smet, dont le mandat arrivera à échéance le 30 mars 2023, a proposé René Branders pour lui succéder à la présidence de la FEB. Les administrateurs de la FEB ont approuvé unanimement cette proposition. À partir d’avril 2023, René Branders reprendra donc le flambeau de la présidence de l’organisation patronale interprofessionnelle.

Le futur président de la FEB est à la tête de l’entreprise familiale FIB Belgium (anciennement Le Four Industriel Belge) fondée en 1936. Au départ de cette PME familiale, il a bâti une riche carrière dans un monde placé sous le signe de l’innovation et de l’internationalisation permanentes. Il a développé FIB et étendu sa présence dans plus de 60 pays.

René Branders connaît bien la FEB ainsi que le monde des fédérations professionnelles. Il préside actuellement l’une des plus importantes fédérations sectorielles du pays, à savoir la fédération de l’industrie technologique Agoria. Il est également membre du Comité stratégique de la FEB depuis 2019 et président de la Fédération des chambres de commerce belges depuis 2016. "Au cours des prochains mois, je me préparerai, avec l’actuel président Bart De Smet et le CEO Pieter Timmermans, à ce nouveau défi passionnant. Pendant cette période d’observation, je préfère ne pas faire de déclarations et ne pas adopter de positions", commente René Branders.

Pieter Timmermans souligne quant à lui : "Je me réjouis de la collaboration avec René Branders. Fort de son parcours national et international d’une part et de son expérience du monde de la technologie et de l’innovation d’autre part, il aidera notre organisation à anticiper les conséquences des évolutions qui menacent notre assise économique. En tant que principale organisation coupole des employeurs de notre pays, nous sommes fiers qu’il devienne, à partir d’avril 2023, notre président pour une période de trois ans".