Après Bruxelles et Paris, la scale-up belge Shippr cible Londres

Avec un nom comme le sien, la jeune pousse belge Shippr était prédestinée à traverser la Manche un jour ou l'autre. Ce sera chose faite d'ici la fin de l'année, moment choisi par Shippr pour lancer son service de livraison - "last mile, same day" - pour les entreprises à Londres. Après avoir démarré à Bruxelles en 2017 et s'être lancée à Paris deux ans plus tard, Shippr ajoute donc une troisième capitale à son terrain de jeu.

"L'ouverture de Londres sera un très bon test pour valider la capacité de Shippr à 'scaler' son modèle à travers l'Europe, explique Romain Syed, cofondateur et CEO de la scale-up belge. Londres est un marché plus mature dans le domaine de la livraison rapide de colis en B2B. On va devoir gérer une autre devise et un autre créneau horaire. Si nous réussissons, nous pourrons poursuivre notre expansion et nous positionner en tant que leader en Europe."

C’est pour accompagner cette nouvelle phase d’internationalisation que Shippr vient de boucler une levée de fonds de 10 millions d’euros. Elle se traduit par l’entrée au capital de trois investisseurs : les fonds belges SimpliCity et SFPI (Société fédérale de participations et d’investissement), ainsi que le fonds anglais Force Over Mass Capital. Les actionnaires historiques de Shippr - Seeder Fund, Dedicated et différents business angels - ont aussi participé à cette levée de série A.

Cette levée de fonds va permettre à Shippr d'accélérer son expansion européenne, avec l'ouverture du marché londonien, tout en consolidant Bruxelles et Paris. "Nous allons créer de nouveaux postes dans les trois villes (commerciaux, marketing, data, R&D, produit, opérations). De 38 personnes actuellement, on devrait être à entre 80 et 100 employés d'ici la fin de 2023", avance Romain Syed.

Durable et rentable

Shippr a développé une technologie afin de rendre la logistique urbaine "B2B" plus efficace et durable. Par le biais de sa plateforme, la pépite bruxelloise connecte les entreprises et les commerces de tous les secteurs à des sociétés de transport ou à des livreurs indépendants, tout en assurant le suivi des prestations (tracking en temps réel des livraisons, modules de communication, optimisation des itinéraires, etc.) et en garantissant une livraison "le jour même" dans les centres urbains. Les moyens de livraison vont du vélo cargo au camion frigorifique, en passant par le scooter et la voiture.

L'entreprise met un accent particulier sur la durabilité de sa solution. Elle agit sur deux piliers : la réduction de l'empreinte écologique de la logistique et le développement de conditions de travail équitables pour tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Shippr vise la certification B Corp "au plus tard en 2024" et prévoit d'opérer en tant qu'entreprise neutre en carbone "d'ici 2025".

Depuis son lancement en 2017, Shippr a connu une forte croissance de ses activités. Avec +1992 % de croissance de son chiffre d'affaires au cours des quatre dernières années, Shippr vient de se classer à la huitième place du Technology Fast 50 dressé par Deloitte Belgium. "On prévoit une croissance d'environ 250 % de nos revenus cette année et en 2023. On se rapproche du million de livraisons par an, avec plus de 2 000 livreurs inscrits sur la plateforme." S'il ne souhaite pas communiquer de données financières précises, Romain Syed indique que Shippr dégage "plusieurs millions d'euros" de revenus récurrents annuels en Belgique et en France. Deux pays où la société est d'ores et déjà rentable.