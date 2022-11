Contrats frauduleux chez Engie : les syndicats demandent "des sanctions proportionnées"

Les syndicats d’Engie Electrabel organisent une action au siège de l’entreprise énergétique à Bruxelles, mercredi. Ils ont dénoncé la "triple" manière dont la direction a licencié des employés suite à des irrégularités dans les contrats d’énergie fixes.

En raison de la flambée des prix de l’énergie sur les marchés, Engie, comme de nombreux autres fournisseurs, a supprimé les contrats d’énergie fixes de son offre, tant pour les clients que pour le personnel. Mais, il y a plus de quinze jours, des employés ont été soupçonnés d’avoir créé "frauduleusement" des contrats d’énergie fixes. Selon les syndicats, l’affaire a donné lieu à 16 licenciements motivés. En outre, 39 employés ont été sanctionnés.

"C’est une question de responsabilité partagée"

Parmi les syndicats, l’approche de la direction d’Engie suscite l’incompréhension. "Des erreurs ont été commises, mais c’est une question de responsabilité partagée", déclare Ben Bellekens, du syndicat chrétien ACV. Il affirme qu’il existe de nombreuses exceptions à l’interdiction des contrats à durée indéterminée et une "prolifération de processus de travail et de communications" qui a entraîné une confusion parmi le personnel des ventes et des services à la clientèle. Pour cela, M. Bellekens invoque, entre autres, des années de sous-effectif au sein du département des ressources humaines.

En outre, selon les syndicats, Engie a agi d’une "manière triplement inacceptable". "La direction a choisi la stratégie du bouc émissaire, sans se regarder en face", a déclaré M. Bellekens. Ils demandent que les licenciements soient annulés, que la direction enquête de plus près sur l’affaire et que des "sanctions proportionnées" soient prises.

Des actions de grève seront organisées dans les semaines à venir

Pour renforcer leurs revendications, les syndicats organisent des actions de grève dans les semaines à venir, que tous les syndicats – outre l’ACVV, il s’agit également du socialiste ABVV et du libéral ACLVB – soutiennent. Mercredi, quelque 80 militants ont installé un poste de frappe au siège de Bruxelles, selon M. Bellekens.

Ces deux dernières semaines ont également été marquées par des arrêts de travail spontanés dans les services clients d’Engie à Gand, Namur et Gosselies et par des réunions d’information dans les centrales électriques de Flandre et de Wallonie. "Il y a une grande solidarité entre les membres du personnel", a déclaré M. Bellekens.

Les consultations antérieures entre la direction et les syndicats n’ont pas abouti et même un médiateur social n’a pas réussi à désamorcer le conflit. Pour l’instant, on ne sait pas quand de nouvelles consultations auront lieu.