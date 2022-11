Amazon ouvre son premier centre de livraison en Belgique

Un mois après avoir lancé son site Amazon belge, le géant américain du commerce électronique a ouvert jeudi son premier centre de livraison à Anvers. La proximité du port et le grand nombre de consommateurs dans la région ont été les facteurs décisifs.

Pour l'instant, le centre de livraison est encore calme, "mais cela va bientôt changer à l'approche de Noël", affirme Eva Faict, responsable. Amazon vend quelque 180 millions de produits dans plus de 30 catégories et "souhaite absolument établir une relation solide avec les marques belges également". Pour l'instant, les Américains sont en retard sur leurs concurrents Bol et Coolblue dans notre pays.

Le nouveau centre de livraison d'Amazon est situé dans le parc d'affaires Blue Gate, au sud d'Anvers, et emploie actuellement 43 personnes. Cela se fera à l'avenir par le biais de contrats permanents combinés à des contrats intérimaires. Il y a également environ 200 chauffeurs travaillant pour des sociétés de messagerie.

Le centre reçoit des colis en provenance de grands centres de tri en France, en Allemagne et dans d'autres pays. À Anvers, ils sont ensuite triés, puis livrés par des sous-traitants aux clients de la région.

Lors de l'inauguration, le Premier ministre Jan Jambon (N-VA) a souligné les efforts déjà accomplis par notre pays pour attirer le commerce électronique. "Mais des améliorations sont encore possibles, par exemple en ce qui concerne le travail de nuit", a déclaré M. Jambon. L'échevin Koen Kennis, également présent lors de l'inauguration, a insisté sur le fait que nous devons continuer à combiner les achats en ligne et les achats physiques.