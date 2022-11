Galapagos revoit sa stratégie et supprime 200 emplois, la Belgique est concernée

La société de biotechnologie belgo-néerlandaise Galapagos va supprimer environ 200 emplois sur ses sites européens dans le cadre d'une nouvelle stratégie. L'entreprise l'a annoncé jeudi soir et cette décision aura également un impact en Belgique.

La nouvelle stratégie de Galapagos, annoncée lors de la présentation de ses résultats trimestriels, vise à "accélérer la croissance et la création de valeur en remodelant notre façon d'innover et de fonctionner", a déclaré le PDG Paul Stoffels dans le communiqué de presse. "En raison de notre nouvelle orientation stratégique, nous prévoyons de réduire nos effectifs d'environ 200 postes sur nos sites en Europe", peut-on lire. "Nous voulons ainsi créer un espace pour réinvestir dans de nouvelles capacités et de nouveaux programmes dans notre franchise oncologique. C'est une décision difficile mais nécessaire, et nous suivrons toutes les procédures applicables dans le respect de notre personnel."

Les employés pourraient être réaffectés à d'autres postes

Marieke Vermeersch, responsable de la communication de l'entreprise, a précisé vendredi matin que les 200 emplois disparaîtront sur les principaux sites de l'entreprise aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Suisse. Les chiffres pays par pays ne sont pas donnés par l'entreprise.

La possibilité de recycler les employés concernés pour qu'ils travaillent dans d'autres secteurs est envisagée, a-t-elle ajouté. Dans la nouvelle stratégie, une plus grande importance est accordée à la recherche et au développement en immunologie et en oncologie.

563 employés en Belgique

Galapagos compte au total 1 357 employés, dont 563 en Belgique. Outre la Belgique, l'entreprise dispose également de personnel en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suisse, en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Unis.