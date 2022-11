Le Belge House of HR racheté par la firme américaine Bain Capital

La société belge spécialisée dans le domaine des ressources humaines House of HR annonce vendredi la conclusion officielle de son accord avec Bain Capital Private Equity, un fonds d'investissement américain. Celui-ci en devient le nouvel actionnaire majoritaire avec une participation de 55%.

L'accord d'achat avec Bain Capital avait été annoncé en mai dernier. Avec ce partenariat, House of HR indique être en mesure "d'étendre sa plateforme unique à de nouveaux marchés et d'augmenter ses investissements numériques". "Cette opération constitue le plus grand rachat jamais réalisé par un fonds d'investissement en capital en Belgique", ajoute l'entreprise. "Avec ce rachat, House Of HR compte désormais près de 600 actionnaires salariés."

Basé à Roeselare, House of HR annonce par ailleurs l'acquisition de la société néerlandaise Agium, spécialisée dans la finance, et son intention de reprendre la société française ABMI, active dans les services de conseil et d'ingénierie. La société a déjà réalisé 16 acquisitions cette année.

House of HR a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros l'année dernière. L'entreprise compte environ 5.100 employés dans plus de 700 agences en Europe.