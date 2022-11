"Cette stratégie est désastreuse industriellement": La "révolution" de Renault inquiète les syndicats

Les syndicats de Renault ont fait part de leur inquiétude mardi après la présentation du nouveau projet du constructeur français prévoyant de regrouper ses activités moteur électrique dans une filiale qui sera introduite en bourse fin 2023.

La CFE-CGC, premier syndicat du groupe, a dit comprendre "les enjeux de cette transformation". "Cependant, cette présentation de l'évolution stratégique du groupe n'aborde à aucun moment l'aspect social", regrette-t-elle.

"Révolution" chez Renault, qui entend “donner une certaine centralité à ses activités électriques”

Les salariés "attendent d'autres éléments concrets comme la répartition des effectifs dans les différentes entités, la forme juridique de celles-ci, les organigrammes associés des personnes qui les composeront, ainsi que la structuration du corps social", indique le syndicat de cadres.

Un peu plus tôt dans la journée, Renault a annoncé le lancement d'une nouvelle filiale baptisée "Ampere" qui rassemblera 10.000 salariés en France pour produire un million de véhicules électriques sous marque Renault à horizon 2031.

Elle produira notamment la nouvelle Renault 5 et vise plus de 30% de croissance annuelle dans les huit prochaines années pour concurrencer des acteurs bien connus du marché comme Tesla ou BYD.

Autre projet annoncé: le lancement de la filiale "Horse" en partenariat avec le géant chinois Geely pour produire des moteurs, des boites de vitesse et des système d'hybridation destinés aux voitures thermiques et hybrides.

Cet attelage franco-chinois comptera 19.000 employés en Europe (Espagne, Roumanie et Suède), en Chine et en Amérique du Sud, avec 17 usines et cinq centres de R&D partagés.

"Les salariés du groupe seront les grands absents du projet de Luca De Meo - le directeur général de Renault", a prévenu la CGT. "Les menaces sont lourdes" pour "Horse", pressent le syndicat.

"Cette stratégie est désastreuse industriellement et sur le plan de la recherche et développement, non seulement pour Renault mais également pour l'ensemble de la filière automobile dans l'Hexagone", s'étonne la CGT qui craint de voir tout un pan du savoir-faire industriel français accaparé par un industriel chinois.

"Le groupe Renault doit rester une entreprise cohérente qui détient l'ensemble des métiers d'un constructeur automobile qu'elle soit thermique, hybride et électrique", demande la CGT qui appelle le gouvernement, actionnaire de Renault, à s'opposer au projet.