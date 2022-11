Face à l'inflation, Carrefour mise sur le discount, la baisse de coûts et la réduction d'effectifs

Davantage de discount et de marques propres, tout en continuant à réaliser d'importantes économies : Carrefour a dévoilé mardi sa stratégie d'ici à 2026 face notamment au "choc inflationniste".

Ce "plan de conquête sur des marchés marqués notamment par le choc inflationniste et le changement climatique" mise notamment sur le discount, a expliqué le PDG de Carrefour Alexandre Bompard.

Le groupe prévoit ainsi d'accélérer le déploiement de son enseigne pour particuliers et professionnels Atacadao au Brésil.

C'est "un format fantastique", "un vrai outil de conquête", a assuré Alexandre Bompard, qui vise 30 ouvertures sous cette enseigne au Brésil chaque année et prévoit même de la lancer en France. Un premier magasin doit en effet ouvrir en Ile-de-France à l'automne 2023.

Il entend aussi poursuivre "le développement de Supeco", son enseigne à bas prix, "notamment en Espagne", pour viser 200 magasins à horizon 2026, contre 120 aujourd'hui.

Que Carrefour relance une enseigne discount, "j'aurais pu en plaisanter avec mon concurrent et néanmoins ami Alexandre Bompard", en lui disant "au lieu de faire des chaînes de hard discount, tu pourrais baisser tes prix", a taclé dans la matinée le président du comité stratégique E.Leclerc Michel-Edouard Leclerc, sur RMC/BFM TV.

En période d'inflation, les consommateurs sont d'autant plus attentifs aux prix des denrées achetées et ont tendance à se détourner des enseignes plus chères ou perçues comme telles.

Autre mesure de Carrefour destinée à les retenir: le développement de ses produits à marque propre, c'est-à-dire celles que le distributeur créé et exploite lui-même et qui sont généralement moins chères que les marques des industriels.

Le groupe entend réaliser 40% de ses ventes en alimentaire avec ce type de produits en 2026, contre 33% aujourd'hui. Il promet en outre d'écraser ses marges sur certaines ventes pour continuer à proposer des prix aussi bas que possible.

Pour cette fois soutenir ses marges, le distributeur prévoit un nouveau plan d'"économies de coûts" de 4 milliards d'euros à horizon 2026, en ligne avec ce qui était réalisé ces dernières années.

"Réductions d'effectifs"

Cela doit notamment passer par la "mutualisation des fonctions expertes et support au sein de pôles d'expertises à l'échelle européenne". En d'autres termes, "des réductions d'effectifs significatives dans chacun de nos sièges" européens, a dit Alexandre Bompard sans donner d'indication sur l'ampleur de ces réductions.

"En Europe, il y a un potentiel énorme de mutualisation à exploiter", a-t-il estimé, affirmant que "tout ce qui doit être mutualisé dans notre organisation va l'être".

De source syndicale, une réunion extraordinaire du comité de groupe France est prévue jeudi matin pour présenter ce nouveau plan stratégique.

Carrefour, qui sous l'impulsion d'Alexandre Bompard entendait devenir "le leader mondial de la transition alimentaire pour tous", s'est en outre fixé des objectifs en matière de consommation plus responsable, notamment en élargissant le "nombre de producteurs partenaires à 50.000", soit 11.000 de plus qu'aujourd'hui, ou en multipliant les ventes en vrac par 5 "pour atteindre 150 millions d'euros".

En France, il prévoit le lancement en franchise d'une enseigne de "primeur frais de proximité", sous enseigne "Potager City".

Alors que le cours de Bourse de Carrefour est resté assez bas au terme des cinq premières années d'Alexandre Bompard à sa direction, le groupe a enfin assuré être en mesure de verser "chaque année un dividende en numéraire, en croissance annuelle d'au moins 5%" et que les rachats d'actions vont se poursuivre sur un rythme annuel.

"Carrefour pourrait, de manière sélective, saisir des opportunités de croissance externe de taille moyenne dans ses marchés", indique enfin le groupe.

A la mi-journée mardi, Carrefour perdait 1,42%, dans un marché proche de l'équilibre.