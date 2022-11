Grève nationale : il n'y aura aucun vol à Charleroi Airport ce mercredi

La grève nationale prévue ce mercredi 9 novembre promet de nombreuses perturbations dans les transports, et notamment pour les aéroports. Alors que Brussels Airport a annoncé la suppression d'au moins 40 % de ses vols, celui de Charleroi informe qu'il n'y aura tout simplement aucun vol depuis ou vers ses installations.

"En raison de la grève nationale de ce 09 novembre 2022, les 120 vols commerciaux au départ et à l’arrivée de l’aéroport de Bruxelles-Charleroi sont annulés. Tous les passagers recevront une information de la part de leurs compagnies aériennes. Il ne sera pas possible d’accéder au terminal 1. L’aéroport de Bruxelles-Charleroi regrette cette situation et s’excuse auprès des 20 000 passagers concernés pour les désagréments subis", confirme l'aéroport par voie de communiqué.