Aux États-Unis, 40.000 Tesla rappelées pour un problème lié à la direction assistée électrique

Tesla a engagé le rappel aux Etats-Unis d'un peu plus de 40.000 véhicules affectés par un risque lié à leur système de direction assistée électrique.

L'agence de la sécurité routière américaine (NHTSA) a fait part dans un document daté du 1er novembre et rendu public mardi d'une possible défaillance de ce système, notamment lorsque les voitures roulent sur des bosses ou des nids-de-poule.

"Une direction assistée réduite ou absente n'affecte pas le contrôle de la direction, mais peut nécessiter un effort de redirection plus important de la part du conducteur, en particulier à basse vitesse", note la NHTSA.

Une mise à jour d'un logiciel installé sur les modèles concernés - des Model S et des Model X construits entre 2017 et 2021 - est nécessaire pour régler le problème. Celle-ci se fait à distance et gratuitement.

Selon Tesla, 97% des véhicules affectés avaient déjà bénéficié d'une telle mise à jour au 1er novembre.

A cette même date, le groupe dirigé par Elon Musk a identifié 314 voitures concernées, mais dit ne pas avoir connaissance d'accident, de blessure ou de décès provoqué par la défaillance.

Tesla a déjà procédé à plusieurs rappels aux États-Unis cette année pour modifier à distance des logiciels potentiellement problématiques.

Fin septembre, l'entreprise a ainsi rappelé plus d'un million de véhicules à cause d'un risque de pincement lié à son dispositif de sécurité de vitres électriques.