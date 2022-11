bpost boucle le trimestre en hausse : "Ces résultats sont conformes aux attentes"

bpost a vu son chiffre d'affaires augmenter de 4,5% au troisième trimestre pour atteindre 1,022 milliard d'euros. En Belgique, le volume de courrier continue à reculer (-7,7%), mais est cette baisse "inéluctable" est presque entièrement compensée par l'augmentation de prix du courrier.

"Ces résultats sont conformes aux attentes", a commenté le directeur financier Philippe Dartienne, mercredi soir à l'occasion de la présentation des résultats trimestriels. "Nous n'ignorons pas les vents contraires qui sont face à nous avec l'inflation élevée, un impact direct sur les salaires en raison de l'adaptation immédiate des salaires en Belgique contrairement à d'autres pays européens, et la hausse des prix de l'énergie."

"Ce trimestre précède la période la plus chargée de l'année"

Compte tenu des circonstances, la performance du troisième trimestre est excellente, selon lui. "Le troisième trimestre est typiquement le plus faible de l'année avec la fin des vacances et une activité réduite", situe le directeur financier. "Ce trimestre précède aussi la période la plus charge de l'année, avec le pic de volumes lié au Black Friday et aux achats de fin d'année. Nous sommes concentrés sur cette période."

Le résultat avant intérêt et taxes (Ebit ajusté) atteint 26 millions d'euros, en baisse de 33,5% par rapport à l'année dernière. Le bénéfice net du groupe a augmenté de 8,6 millions par rapport au troisième trimestre 2021, pour s'établir à 24,7 millions d'euros.

"Nous sommes partis à la chasse de nouveaux clients"

Après cette "surperformance" au troisième trimestre, bpost revoit sa prévision d'Ebit sur l'ensemble de l'année, qui devrait désormais tourner autour des 280 et 300 millions d'euros, contre une fourchette qui, certes était plus élevée en début d'année, mais avec, à cette époque, une estimation de risque à 40 millions d'euros. Désormais, le facteur de risque est de 15 millions d'euros, ce qui porterait l'Ebit à 265 millions d'euros minimum.

bpost note une croissance de l'ordre de 3% pour les paquets sans tenir compte de la perte d'Amazon. "Nous sommes partis à la chasse de nouveaux clients et nous sommes sur le bon chemin pour délivrer d'excellents résultats", estime M. Dartienne.