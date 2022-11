Des actionnaires d'EDF s'opposent à la renationalisation : ils dénoncent un "conflit d'intérêts potentiel" du PDG

Des actionnaires salariés d'EDF, électricité de France, dénoncent une "situation de conflit d'intérêts potentiel" du PDG actuel Jean-Bernard Lévy, ses intérêts ayant selon eux "pu influencer ses décisions et le sens de son vote dans le cadre des délibérations du conseil d'administration d'EDF" relatives à l'OPA lancée par l'Etat, selon une lettre dont l'AFP a pris connaissance.

Le PDG d'EDF serait membre d'une société à l'origine de l'OPA

Ces actionnaires dénoncent l'occupation par M. Lévy des fonctions de censeur au conseil d'administration de Société Générale, "l'un des deux établissements présentateurs de l'offre désigné par l'Etat", dans cette lettre en date de mardi, adressée au PDG et aux membres du conseil d'administration.

"Eu égard aux liens qui unissent Monsieur Jean-Bernard Lévy et Société Générale depuis plus d'une décennie, il ne saurait être nié que Monsieur Jean-Bernard Lévy tient à préserver autant que possible les intérêts de Société Générale et à ne pas adopter de comportement (y compris dans le cadre de l'expression de son vote au sein d'un organe de gouvernance d'une autre entité) qui puisse être défavorable à Société Générale", écrivent-ils.

Jean-Bernard Lévy peut-il s'opposer au projet de renationalisation ?

L'autre conflit d'intérêt potentiel soulevé par ces petits actionnaires concerne le statut même de M. Lévy, nommé directement par l'exécutif: selon eux, le PDG serait peu susceptible de s'opposer au projet de renationalisation voulu par l'Etat, puisqu'il s'exposerait à une révocation.

Ils sous-entendent que Jean-Bernard Lévy aurait dû s'abstenir de participer au vote du 27 octobre qui a donné le feu vert à l'opération de renationalisation d'EDF, comme les représentants de l'Etat (qui détient 84% du capital) l'avaient fait.

Contactée, la direction du groupe n'a pas souhaité commenter dans l'immédiat ces informations.

Les actionnaires s'estiment lésés

Ces actionnaires, majoritairement des salariés et anciens salariés qui s'estiment lésés par les termes de l'OPA, réunis sous la bannière du Fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) actions EDF, ont réitéré dans cette lettre leur demande de convoquer une nouvelle réunion du conseil d'administration d'EDF sur le même objet. Ils détiennent moins de 1,5% du capital.

Dans cette optique, ils ont déjà assigné lundi le groupe dans une procédure en référé devant le tribunal de commerce de Paris, dont la décision est attendue jeudi.

Lors de cette audience, l'avocat de ces actionnaires a dénoncé les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de l'électricien a validé ladite OPA.

"Le conseil d'administration n'a pas été valablement convoqué"

Ces actionnaires considèrent notamment "que le conseil d'administration n'a pas été valablement convoqué, dans la mesure où le délai statutaire de convocation de sept jours, prévu par le règlement intérieur d'EDF, n'a pas été respecté".

Autre grief, "l'ensemble des documents devant permettre aux administrateurs de se prononcer sur le projet" (...) "n'ont pas été transmis aux administrateurs dans des délais raisonnables, puisqu'ils ont été reçus le 26 octobre entre 20H00 et 23H02, soit moins de 12 heures, et pendant la nuit, précédant la réunion du conseil d'administration d'EDF", selon ce courrier.

L'Etat français a officiellement lancé le 4 octobre le processus de renationalisation d'EDF, une opération à 9,7 milliards d'euros voulue par le gouvernement pour relancer un vaste programme nucléaire après une année noire pour le groupe électricien.