Le bénéfice net de KBC, en hausse, atteint 776 millions d'euros au troisième trimestre 2022

Le groupe KBC a enregistré un bénéfice net atteignant 776 millions d'euros au troisième trimestre, supérieur à celui d'il y a un an (601 millions d'euros) et dépassant ainsi les attentes. C'est ce qu'a annoncé mercredi le bancassureur belge.

En Belgique, le bénéfice s'est établi à 444 millions d'euros, contre 603 millions à la même période en 2021 (-21 %). Cette évolution s'explique principalement par les effets combinés de la baisse des revenus totaux, par l'inflation des coûts et par une réduction de valeur nette (par opposition à la reprise nette du trimestre précédent), situe la banque.

Les revenus totaux, de 2,115 milliards d'euros, sont restés plus ou moins stables en glissement trimestriel. La hausse des revenus nets d'intérêts (qui se sont inscrits à 1,297 milliard d'euros, un niveau supérieur de 4% à celui du trimestre précédent et en hausse de 17% en glissement annuel); des revenus techniques issus des activités d'assurance et des revenus nets de commissions a été neutralisée par la contraction des revenus à la juste valeur et liés au trading et des autres revenus nets, explique le bancassureur.

Les coûts se sont eux aussi plus ou moins maintenus au même niveau que le trimestre précédent, bien que ce dernier ait comporté une charge non récurrente de 78 millions d'euros liée à l'instauration d'une nouvelle taxe sur les banques et les assurances en Hongrie.

KBC a enregistré une reprise nette de réductions de valeur sur son portefeuille de crédits, qui a été plus que neutralisée par une augmentation de la réserve consacrée aux risques géopolitiques et émergents. Celle-ci a atteint 400 millions d'euros à la fin du troisième trimestre.

Des prévisions maintenues

La solvabilité est restée très solide, avec un ratio common equity de 15% à pleine charge, et la banque jouit d'une position de trésorerie excellente, insiste-t-elle.

Sur l'ensemble de l'année 2022, KBC a déjà enregistré un bénéfice net de 2,046 milliards d'euros (+5%).

Comme annoncé précédemment, le groupe bancaire versera un dividende intérimaire d'un euro par action le 16 novembre, en tant qu'acompte sur le dividende total pour l'exercice 2022.

L'entreprise a également maintenu ses perspectives pour l'ensemble de l'année. Elle s'attend à environ 8,4 milliards d'euros pour le 'total des revenus' sur l'exercice 2022 entier, dont environ 5,05 milliards d'euros de revenus nets d'intérêts. Elle prévoit également environ 4,15 milliards d'euros pour les 'charges d'exploitation hors taxes bancaires' sur l'ensemble de l'année.