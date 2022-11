Accueil Economie Entreprises & Start-up LionsGeek, un projet soutenu par la Wallonie à Casablanca Financé à hauteur de 400 000 euros par la Wallonie, ce projet marocain inspiré de Molengeek et Charlewood a bénéficié de l’expérience de la RTBF en la matière. Stéphane Tassin Journaliste politique Elio Di Rupo, ministre-Président wallon (PS) et Ibrahim Ouassari (Molengeek) à Casablanca le 11 novembre 2022 pour l'inauguration de LionsGeek. ©J.Van Belle-WBI

Ibrahim Ouassari était tout sourire, vendredi matin, à Casablanca pour le lancement de LionsGeek. Cette initiative accueillie par la télévision marocaine 2M est directement inspirée de ce qu’il fait à Molenbeek avec Molengeek et à Charleroi, dans les locaux de la RTBF, avec Charlewood. Financé par la Wallonie (400 000 euros) et WBI (100 000 euros) sur deux ans via l’APEFE (coopération francophone à l’étranger), le projet doit permettre, comme en Belgique, à des jeunes de développer un projet digital et/ou de recevoir des formations dans un environnement...