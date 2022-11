Elon Musk, de révolutionnaire à despote

Une chronique signée Roald Sieberath, multi-entrepreneur, coach de start-up et responsable du Forum Transition pour LeanSquare, professeur invité à l’UCLouvain et à l’UNamur

LA news récente du monde tech était le rachat de Twitter par Elon Musk. Ce dernier est une figure très particulière dans le monde de la tech. Il est admiré par de nombreux entrepreneurs : depuis Steve Jobs, personne n’avait réussi à disrupter autant d’industries différentes, et Musk va certainement encore plus loin.

Les ingénieurs et technophiles, en particulier, y voient un messie technologique : il disrupte de fond en comble des industries comme le spatial ou l’automobile, par des prouesses techniques, qui étaient jugées en 2010 impossibles… On s’est moqué de ses voitures électriques et des ses fusées qui explosaient à l’atterrissage… jusqu’à ce que finalement, cela s’impose comme une évidence. Et le succès commercial est au rendez-vous.

D’un pur point de vue technologique, il est difficile de ne pas être admiratif devant les prouesses réalisées par les sociétés de Musk (et on pourrait parler aussi de OpenAI, de Neuralink,… brillantes également).

Pour Twitter, il semble que les choses soient différentes. Sans doute qu'il pourra mener des modifications techniques sur cette messagerie plus rapidement que l'ancien management. Mais on voit déjà que cela se fait au prix d'une brutalité managériale, en virant du jour au lendemain la moitié du personnel… et la totalité du conseil d'administration. Ce dernier point est particulièrement révélateur, c'est l'attitude d'un despote (qui se croit) éclairé. Sur le fond, Elon Musk défend sa vision free speech, qui plaît sans doute à une frange de la droite qui se sent muselée, mais cela semble d'une grande naïveté sociologique. La loi de Brandolini a bien capturé l'asymétrie de la guerre entre fausses informations et rectifications : il faut de 10 à 100 fois plus de temps et d'effort pour corriger une information fausse que pour en émettre une. De plus, les vitesses de propagation sont radicalement différentes : l'attaque scandaleuse (mais fausse) va se répandre comme un feu de brousse, alors que le démenti, même s'il est vrai, sera cent fois moins "viral". C'est un poison pour la démocratie.

Musk a démontré d’énormes capacités en ingénierie et en business. On rêverait qu’il se passionne pour la sociologie ou la sagesse.