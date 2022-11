L'importance de préparer la transmission de son entreprise : "Si on attend trop longtemps, elle périclite"

64 % des patrons entrepreneurs wallons ne pensent à préparer la transmission de leur entreprise. "Et s'il y a quelque chose à préparer, c'est justement cette transmission. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigt", avertit le chroniquer économique Bruno Wattenbergh. "C'est un problème financier - il faut financer le rachat -, c'est un problème fiscal. C'est un problème social aussi : il faut pouvoir expliquer aux travailleurs la passation." Une transmission accomplie représente pourtant une retraite dopée pour ces entrepreneurs indépendants.

Ainsi, 10 000 entreprises sont à céder en Wallonie et ne trouvent pas de repreneur. Il est difficile pour ces entrepreneurs de couper le cordon avec leur "bébé".

Conséquence de ce frein psychologique : l'affaiblissement de l'entreprise. En effet, ces entrepreneurs qui vieillissent ont plus difficile à innover et à réaliser de nouveaux investissements. Alors que de jeunes cadres avec, certes, moins de moyens mais plein d'énergie et à la pointe de l'innovation technique et managériale, ne demandent qu'à reprendre ces entreprises en déclin.

Ce frein psychologique est également culturel : un patron n'a pas envie de dire qu'il va mettre son entreprise en vente. "En Belgique, il y a une pudeur, à la fois du côté des employés mais aussi du côté de l'entrepreneur par rapport à son statut à lui : s'il vend, est-ce qu'il aura encore son statut d'entrepreneur dans la société ?", explique Bruno Wattenbergh.

"Si on attend trop longtemps, les entreprises périclitent. À ce moment-là, elles sont transmises dans de moins bonnes conditions, ce qui est un frein à la création de richesse ainsi qu'à la création, au maintien et à la préservation de l'emploi", conclut le chroniqueur.