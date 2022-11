Enchères des Hospices de Beaune : un nombre presque inédit de fûts de Bourgogne aux enchères

Plus de 800 lots à la vente: les 162e enchères des vins des Hospices de Beaune (Côte d'Or) proposent dimanche un nombre presque inédit de fûts, grâce à une récolte 2022 très généreuse. Une abondance synonyme de nouveaux records?

"On a cette fois-ci la quantité, en plus de la qualité": le directeur des Hospices civils de Beaune, François Poher, peut pousser un ouf de soulagement. L'an dernier, "l'annus horribilis" marquée par des aléas climatiques avait amputé de moitié la récolte et limité à seulement 356 le nombre de fûts proposés pour la vente caritative - du jamais vu depuis 1977.

Cette année, la pluie abondante de juin a permis à la vigne de bien résister à la sécheresse estivale. Ainsi dimanche, 802 pièces (comme on appelle les fûts en Bourgogne) seront sous le marteau, non loin du plus-haut de 843 lots remontant à 2018.

L'abondance des lots déchaîne les prévisions de records de recette, en hausse constante depuis la création des enchères caritatives les plus anciennes au monde, en 1859.

"Je ne me risque jamais à un pronostic", tranche tout de suite M. Poher.

Amayès Aouli, directeur Europe chez Sotheby's Wine, organisateur de la vente, souligne de son côté que la demande pour les vins de Bourgogne "ne cesse d'augmenter" - tout comme leur prix.

"Cette tendance s'est confirmée en 2021 avec un total de nos ventes de vins et de spiritueux qui a atteint le montant record de 132 millions de dollars, et les vins de Bourgogne représentaient 46% de ce chiffre", ajoute-t-il.

"On sait qu'il y a toujours une demande pour les vins de Bourgogne et des Hospices en particulier", confirme à l'AFP Albéric Bichot, président de la Maison Albert Bichot, premier acheteur des enchères des Hospices depuis 20 ans.

M. Bichot voit "venir des nouveaux clients et revenir des clients qui étaient partis parce que les prix étaient trop élevés". L'abondance de cette année pourrait entraîner "une légère détente", selon lui.

"En 2021, les prix ont vraiment flambé", rappelle-t-il. Le prix moyen de la pièce (228 litres soit 288 bouteilles) avait ainsi atteint 33.223 euros, bondissant de plus de 60% par rapport au dernier record établi en 2019.

Aucun argent public

En 2021, malgré un nombre très maigre de lots et grâce à l'appétence des acheteurs, le produit total des enchères avait atteint 11,725 millions d'euros engrangés. Le record établi en 2018 est de 13,97 M EUR (sans les frais).

"Cette année, le produit global devrait être au-delà de l'année dernière", avance M. Bichot, sans oser prévoir un nouveau record absolu.

L'an dernier, outre un prix moyen record par fût, l'adjudication de la "pièce des présidents", une pièce de prestige traditionnellement dédiée à une œuvre autre que les Hospices, avait elle atteint un prix sans précédent, à 800.000 euros, contre 780.000 en 2020.

Cette année, la pièce des présidents est réservée à la cause des enfants et en particulier à l'association Princesse Margot, qui accompagne ceux atteints de cancer, et Vision du Monde, qui vient en aide aux plus vulnérables dans le monde.

Comme il est de tradition, plusieurs stars seront chargées de faire monter les enchères au profit de ces causes: l'acteur Benoît Magimel et l'animatrice Flavie Flament pour Vision du Monde et, pour Princesse Margot, les acteurs Jean-Pierre Castaldi et Rebecca Hampton.

Outre la pièce des présidents, le produit des autres lots est quant à lui destiné aux équipements, à l'entretien et à la rénovation des quatre hôpitaux et six Ehpad, soit un millier de lits, que regroupent actuellement les Hospices civils.

Car, même si le magnifique Hôtel-Dieu aux tuiles vernissées du centre de Beaune, fondé en 1443 pour venir en aide aux "pauvres malades", n'accueille plus que des touristes depuis 1971, les Hospices gèrent toujours un service hospitalier grâce aux dons des particuliers, en arpents de vignes ou en futs pour la vente aux enchères. Les Hospices ne reçoivent en effet aucun argent public pour leurs infrastructures.

Au fil des siècles, le domaine viticole a ainsi atteint 60 hectares, comptant parmi les vins les plus prestigieux au monde.