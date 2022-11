Un bouton "SOS" pour contacter la police sur les taxis Bolt à Bruxelles

La plateforme permettra aussi de suivre en direct le trajet d’un proche "afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et des chauffeurs".

En février dernier, Bolt, le plus grand opérateur de trottinettes partagées d’Europe, lançait sa plateforme de taxis à Bruxelles. Cette dernière réunit autant les taxis traditionnels que les chauffeurs privés (appelés LVC) dans une même application sur laquelle de nouvelles fonctionnalités de sécurité viennent d’être mises en place. "Le but est d’assurer la sécurité de nos utilisateurs et de nos chauffeurs", explique...