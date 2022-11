Une entreprise sur cinq ne surveille pas correctement sa consommation, d'après Unizo

Seule la moitié des PME flamandes ont une bonne vue d'ensemble de la consommation de leur entreprise en termes d'énergie, d'eau, de déchets ou d'émissions. C'est ce que révèle une enquête annoncée par l'organisation patronale Unizo vendredi, à l'occasion de la Journée de l'entrepreneur à Herent. En outre, 29 % des entreprises interrogées ont une "vue modérée" sur leurs données.

Une entreprise sur cinq ne surveille pas correctement sa consommation

L'enquête a été menée auprès de 266 chefs d'entreprise de PME de Flandre. Une entreprise sur cinq ne surveille pas correctement sa consommation. "Toutefois, il s'agit d'une première étape importante en fonction des investissements en matière de durabilité", déclare Unizo. "C'est donc un domaine à améliorer".

Danny Van Assche, directeur général d'Unizo, préconise la nomination de consultants en énergie pour les PME, avec le soutien du gouvernement. "Ce serait une valeur ajoutée. Ils aident les entrepreneurs à réaliser des analyses énergétiques et à surveiller la consommation d'énergie. Ils peuvent également fournir des conseils gratuits sur les mesures d'économie d'énergie et d'eau, les énergies renouvelables et le partage de l'énergie."

90% des entreprises prévoient des investissements dans le développement durable

Les résultats de l'enquête ont également révélé que neuf entreprises sur dix investissent déjà dans le développement durable ou prévoient de le faire à court terme. Il s'agit principalement d'investissements autour de l'énergie, par exemple une meilleure isolation ou l'installation de panneaux solaires ou de pompes à chaleur.

Parmi les raisons qui poussent les entreprises à investir dans la durabilité, 77 % indiquent qu'elles veulent assumer leur responsabilité sociale en le faisant. Les économies de coûts (71 %) et la rareté des matières premières (30 %) sont également mentionnées. Selon les personnes interrogées, les principaux obstacles aux investissements durables sont un prix d'achat élevé (54 %), un long délai de récupération (37 %), un manque de ressources financières (34 %) et un manque de connaissances (20 %).

Pour lever l'obstacle financier, Unizo souhaite obtenir un soutien fiscal suffisant de la part du gouvernement. L'organisation demande que la déduction forfaitaire pour investissement en matière d'économie d'énergie pour les entreprises individuelles, les professions libérales et les petites entreprises soit portée à 45,5 %. Jusqu'à la fin de cette année, il est encore de 25 pour cent.

L'économie circulaire pour l'avenir

57 % des chefs d'entreprise interrogés semblent également réaliser des investissements dans la circularité : ils tentent ainsi de revaloriser leurs flux de déchets ou de résidus afin qu'ils puissent être utilisés comme matières premières. La moitié des PME où l'eau joue un rôle important investissent également dans des mesures d'économie d'eau aujourd'hui, selon l'enquête.

Le coup d'envoi de la Journée de l'entrepreneur a été donné vendredi à la Compost Bag Company à Herent. The Compost Bag Company est une entreprise qui développe des sacs et des films compostables à partir de matières premières renouvelables. Pour ce faire, l'entreprise utilise notamment de l'huile de graines de cardon et de la pulpe de presse de betterave sucrière. Selon Unizo, il s'agit d'un exemple type de circularité et de durabilité, le thème central de la Journée des entrepreneurs de cette année.