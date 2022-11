La nouvelle campagne du grand magasin John Lewis s'attaque au sujet sociétal des enfants défavorisés

Libre Eco week-end | Les Britanniques raffolent des spots de Noël qui font partie du décorum des fêtes. À commencer par les films du grand magasin John Lewis, adoubés par le grand public autant que par les professionnels. Place cette année à "The beginner", qui entend nous sensibiliser à une noble cause.

Au Royaume-Uni, l’Avent, c’est un peu la période pendant laquelle les marques cassent leur tirelire et rivalisent de créativité publicitaire pour se rappeler au souvenir du bon peuple. Et les Britanniques raffolent en effet des spots de Noël, dont on peut même dire qu’ils font partie du décorum des fêtes....