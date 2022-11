Bloquée par la justice, la fusion entre deux géants américains de l'édition enterrée pour de bon

L'opération, portant sur un montant de 2,18 milliards de dollars, avait été annoncée en novembre 2020 et aurait réuni deux des cinq plus importants éditeurs américains. Mais le ministère américain de la Justice, qui depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden a durci la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, s'est opposé à cette fusion et a porté plainte un an plus tard.

Combinées, les deux entreprises pourraient baisser le nombre de livres édités et diminuer les avances versées aux auteurs, faisaient valoir les autorités. Une juge leur a donné raison fin octobre, estimant que le gouvernement avait apporté la preuve que l'acquisition proposée "pourrait avoir pour effet d'affaiblir le jeu de la concurrence de manière significative" sur le marché des droits des livres à succès.

"Suite à cette décision (...), Paramount a résilié le contrat d'achat conformément aux termes en vigueur", a indiqué le groupe dans un document remis lundi à l'autorité américaine des marchés financiers (la SEC). Penguin doit désormais lui payer une indemnité de rupture de 200 millions de dollars. Sa maison mère, la société allemande Bertelsmann, a indiqué lundi que contrairement à ce qu'elle avait initialement annoncé, elle ne ferait pas appel de la décision de justice.

Avec 10.000 salariés dans le monde et près de 15.000 livres publiés par an, Penguin domine le marché de l'édition aux Etats-Unis. Même sans la fusion avec Simon & Schuster, Penguin "continuera de croître significativement dans les années à venir, par ses opérations et par des acquisitions", a assuré Bertelsmann dans un communiqué.