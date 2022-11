Des banques, des avocats de haut niveau et des négociants en valeurs mobilières ont systématiquement éludé l'impôt sur les dividendes et récupéré l'impôt sur les dividendes "excédentaires" qui n'a souvent jamais été payé.

Fraude à la fiscalité sur les dividendes : la Bank of New York Mellon perquisitionnée

Des perquisitions ont eu lieu mardi à la Bank of New York Mellon à Francfort, a rapporté l'agence de presse Bloomberg sur la base de sources proches du dossier. Elles ont eu lieu à l'initiative du parquet de Cologne, qui enquête sur le scandale des "CumEx Files", une fraude à la fiscalité sur les dividendes.

Il s'agit d'un scandale de fraude à l'échelle internationale, dans lequel des banques, des avocats de haut niveau et des négociants en valeurs mobilières ont systématiquement éludé l'impôt sur les dividendes et récupéré l'impôt sur les dividendes "excédentaires" qui n'a souvent jamais été payé. Il est considéré comme le plus grand scandale fiscal jamais connu en Allemagne. Entre 2001 et 2012, on estime à 55 milliards d'euros le montant des fraudes qui auraient été commises. Ce ne sont pas seulement les autorités fiscales allemandes qui ont perdu un tas de recettes, mais aussi d'autres pays, dont la Belgique.

Le parquet de Cologne a confirmé mardi que des perquisitions avaient eu lieu dans des agences bancaires et au domicile d'employés de la banque soupçonnés dans cette affaire. Plus de 120 enquêteurs ont été impliqués dans ces opérations.

BNY Mellon n'aurait pas été la seule à faire l'objet de ces perquisitions, selon Bloomberg. Les enquêteurs auraient également visité les bureaux de ODDO BHF.

Avant cela, ceux de Bank of America Merrill Lynch, de Morgan Stanley, de JPMorgan Chase & Co et de Barclays ont également été contrôlés ces derniers mois.