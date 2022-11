La rémunération moyenne des patrons du CAC 40 représente plus de 100 fois celle des salariés

La rémunération totale moyenne des patrons de l'indice CAC 40 a augmenté de 52% en 2021 et atteint un plus haut depuis 15 ans à 7,9 millions d'euros, soit plus de 100 fois la rémunération moyenne des salariés, selon un rapport publié mardi par le cabinet Proxinvest.

Le cabinet constate un "rebond post-crise sanitaire" avec "une forte hausse des rémunérations médianes et moyennes dans tous les indices (CAC 40 et SBF 120 sur les 120 plus grandes sociétés cotées en France, ndlr), on est bien sur des records historiques", a déclaré Jehanne Leroix, directrice de la recherche ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) lors d'une visionconférence avec des médias.

Cette hausse s'explique aussi par un "effet Carlos Tavares (directeur général du groupe automobile franco-italo-américain) Stellantis" dont la rémunération atteint un record pour un dirigeant selon Proxinvest, à 66,7 millions d'euros (19,15 selon l'entreprise).

"C'est la première fois depuis 15 ans qu'une société présente une rémunération totale supérieure à 50 millions d'euros", assure le rapport.

Conditions de performances ESG

C'est aussi "la première fois en 8 ans que la rémunération moyenne des dirigeants du CAC 40 représente plus de 100 fois la rémunération moyenne des salariés", ajoute la même source qui détecte un moins bon respect du plafond de rémunération maximale socialement acceptable (5,12 millions d'euros) de Proxinvest.

Les chiffres pour 2021 ont été comparés à ceux de 2019 avant la crise sanitaire, et non 2020 qui est considérée comme une année non représentative étant donné qu'un certain nombre de dirigeants ont renoncé à une part de leur rémunération.

Le cabinet qui émet des recommandations de vote aux actionnaires pour les assemblées générales a constaté que depuis 2021 toutes les sociétés du CAC 40 ont désormais des conditions de performance ESG dans l'une des rémunérations variables du premier dirigeant.

Le trio des dirigeants les mieux payés est composé de Carlos Tavares de Stellantis (66,7 millions d'euros), Bernard Charlès de Dassault Systèmes (44,1 millions d'euros dont 40,8 millions de rémunération actionnariale) et Daniel Julien de Teleperformance (19,6 millions d'euros).

La rapport valorise l'ensemble des formes de rémunération des dirigeants: fixe, bonus annuel, jetons, avantages en nature, stock-options et actions gratuites de performance valorisées à leur date d'attribution, intéressement en numéraire et autres formes indirectes de rémunération.