Le carnet de commandes de DEME atteint le niveau record de 6 milliards d'euros au troisième trimestre

Le carnet de commandes de DEME n'a jamais été aussi bien rempli. C'est ce qui ressort des chiffres du troisième trimestre publiés mardi par le fournisseur de services maritimes.

A la fin du troisième trimestre, DEME disposait d'un carnet de commandes de près de 6 milliards d'euros, soit plus de 300 millions d'euros de plus qu'à la fin du mois de juin. L'entreprise basée à Zwijndrecht parle d'une "forte demande" pour les installations de parcs éoliens offshore et les travaux de dragage. Entre autres, de nouveaux projets à long terme sont en préparation pour DEME à Taiwan, en Australie et en Europe.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,97 milliard d'euros, soit 14 % de plus que l'année précédente. Cette hausse est principalement due à la construction de parcs éoliens, dont les revenus ont augmenté de 27 %. Les activités de dragage ont connu une croissance plus lente, à 3 %.

DEME affirme être en bonne voie pour réaliser ses perspectives pour l'ensemble de l'année, avec un chiffre d'affaires légèrement supérieur à celui de 2021, un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements comparable et un résultat net légèrement inférieur.