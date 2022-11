Nouvelle acquisition pour le groupe informatique Cegeka

Le groupe limbourgeois Cegeka, fournisseur de solutions informatiques, de services et de conseil (notamment en matière de 5G), étend à nouveau sa toile en mettant la main sur la société belge de conseil en informatique BuSI. Les détails financiers de cette opération n'ont pas été divulgués.

BuSI, active depuis 2002, est une firme IT occupant 260 professionnels de l'informatique. Elle supporte des projets IT au sein des pouvoirs publics et de plusieurs grandes sociétés, principalement en Wallonie et à Bruxelles.

BuSI est à présent passée dans le giron de NSI, la filiale avec laquelle Cegeka opère sur le marché francophone en Belgique, au Luxembourg et en France depuis peu.

"Avec cette acquisition, NSI réaffirme son ambition de devenir un acteur majeur du marché informatique belge. Nous employons désormais près de 1.400 personnes et avons considérablement renforcé notre présence en région bruxelloise", a déclaré Manuel Pallage, CEO de NSI.